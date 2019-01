HC Dobrogea Sud întâlneşte pe RK Struga, la Constanţa, în două partide amicale

HC Dobrogea Sud întâlnește pe RK Struga, la Constanța, în două partide amicale





RK Struga ocupă locul șase în clasamentul campionatului Macedoniei și este antrenată de Roman Boskovski, cel care a pregătit sezonul trecut pe HCM Roman, în Liga Națională feminină. Acesta i-a fost secund „principalului” de la HCDS, Zvonko Sundovski, și la naționala Macedoniei, iar în prezent pregătește și naționala Georgiei.



Cele două formații s-au întâlnit în luna august a anului trecut, în turneul de la Struga, acolo unde HC Dobrogea Sud s-a impus cu scorul de 37-19.





„Știam că sunt în pregătire în România și am vorbit cu ei să vină la Constanța. Am vrut să mai jucăm unul-două meciuri amicale cu echipe din orașele apropiate. Cu Buzău și Călărași am renunțat, pentru că le vom întâlni în primele două meciuri oficiale ale anului. Steaua joacă în SEHA Liga, iar CSM București nu are lotul complet”, a declarat team-managerul HC Dobrogea Sud, macedoneanul Branislav Angelovski, pentru site-ul oficial al clubului.





Mâine, de la ora 18.30, la Sala Sporturilor, echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța va susține primul meci de verificare al anului, împotriva echipei macedonene RK Struga, aflată în pregătire în România. De asemenea, cele două formații vor mai juca o partidă amicală, sâmbătă seară, însă atunci, formația constănțeană va fi compusă din jucătorii lui Aleksandar Adzic, ce evoluează în liga secundă.