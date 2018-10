HC Dobrogea Sud începe aventura în Cupa EHF! Două meciuri cu Plzen, în week-end

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța își începe aventura europeană, în acest week-end, în Sala Sporturilor, acolo unde va susține cele două partide din turul al doilea al Cupei EHF, împotriva formației din Talent Robstav MAT Plzen (Cehia).Prima confruntare va avea loc sâmbătă, 6 octombrie, de la ora 19, iar cea de-a doua, duminică, 7 octombrie, tot de la ora 19. Cehii au fost de acord ca cele două meciuri să se joace la Constanța.Veteranul sârb al HCDS, Dalibor Cutura, nu a evoluat în partida cu Steaua București, din campionat, din cauza unor probleme musculare, și sunt șanse mici ca acesta să evolueze în week-end.„Avem mici probleme cu accidentările, însă avem 20 de jucători care sunt pregătiți tot timpul de meci. Echipa din Plzen este o echipă bună, tânără, care aleargă mult, are câțiva jucători în naționala Cehiei și vine la Constanța să învingă. Sperăm ca suporterii să fie alături de noi, să umple sala și împreună să ne calificăm. Dacă accedem în play-off, avem nevoie de un pic de noroc, să nu picăm cu o formație excepțională. Dacă norocul ține cu noi, avem șanse mari să ajungem în grupe. Dalibor Cutura are mici probleme musculare, dar dacă nu va juca, are cine să-l înlocuiască”, a declarat antrenorul principal al HCDS, macedoneanul Zvonko Sundovski.Partidele nu vor fi transmise pe nicio televiziune. Cei care vor dori să vadă pe viu un regal handbalistic o pot face din Sala Sporturilor. Conducerea dobrogenilor a pregătit suporterilor numeroase surprize. Pe lângă mingea și tricoul semnate special de toți jucătorii echipei, acestora li s-a realizat și un pachet promoțional de week-end - 30 lei intrarea la ambele partide. Pentru un singur meci, biletul costă 20 de lei. Acestea pot fi achiziționate online, pe myticket.ro.„Echipa din Plzen este una tânără, ambițioasă, care nu a venit la Constanța în plimbare. Trebuie să fim atenți și foarte concentrați. Am început sezonul un pic mai greu, dar victoria cu Steaua ne-a dat încrederea înaintea acestor meciuri din EHF. Sperăm să menținem cât mai mult acest șir al succeselor. De asemenea, mizăm pe aportul publicului. Le suntem recunoscători suporterilor și vom încerca să câștigăm pentru ei”, a declarat președintele HCDS, Ionuț Stănescu.v v vAjuns la 37 de ani, extrema dreaptă Laurențiu Toma este nostalgic cu gândul la meciurile pe care HCM Constanța reușea să le facă în urmă cu câțiva ani, culminând cu performanța calificării în Final Four-ul Cupei EHF, la Berlin, în 2014.„Ne dorim foarte mult să câștigăm ambele meciuri. Suntem pregătiți 100% fizic și psihic să ne calificăm. Echipa din Plzen este una tânără, dornică de afirmare, care vrea să cunoască faima internațională. Sper să scăpăm de fluctuațiile de joc, pe care le avem în ultimele meciuri. Suntem pe drumul cel bun și sper că menținem acest moral ridicat”, a declarat fostul internațional.