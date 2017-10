HC Dobrogea Sud, în faţa celui mai important meci al sezonului

HC Dobrogea Sud, în fața celui mai important meci al sezonului

Handbaliștii de la HC Dobrogea Sud joacă, astăzi, de la ora 17.30, pe terenul celor de la Dinamo București, meciul decisiv al semifinalei Ligii Naționale (scorul la general: 1-1), considerat cel mai important duel al formației pregătite de Aihan Omer, de la înființare. Partida va fi transmisă, în direct, de Digi Sport 1.Constănțenii simt că se pot impune la București. Au fost extrem de aproape, duminică, la Ploiești, unde au condus cu șase goluri, însă au pierdut finala Cupei României. Ca și atunci, principala teamă a președintelui-jucător Ionuț „Rudi” Stănescu este dozarea ineficientă a efortului.„Dinamo are cel mai bun lot din țară, la ora actuală. Are mereu alternative pentru fiecare post și nu se simte diferența când unul din jucători nu este în formă. Mi-ar fi plăcut și mie să avem mai mulți jucători de nivelul lui Dalibor Cutura sau Branko Angelovski și să-i putem roti în voie. Și la Ploiești, acest factor a făcut diferența. Sper să ne găsim resursele de energie și să jucăm la fel cum am făcut-o în prima parte, la Ploiești, fiindcă se poate. Atunci i-am anihilat perfect și o pot considera cea mai bună repriză făcută de noi de când am revenit pe prima scenă”, a declarat Stănescu.Dobrogenii vor avea la dispoziție toți jucătorii din lot, chiar dacă, cel mai probabil, se va apela la aceiași 8-9 handbaliști. Chiar și așa, HCDS și-a atins obiectivul trasat la începutul sezonului, acela de a se califica într-o cupă europeană. Pentru a juca în EHF, a doua competiție continentală ca valoare, HC Dobrogea Sud trebuie să treacă, astăzi, de Dinamo, însă dacă va fi eliminată, va fi obligată să câștige finala mică (împotriva celor de la CSM București sau Potaissa Turda) ori să spere că Dinamo nu va cuceri trofeul. Dacă niciuna din cele trei ținte nu va fi atinsă, HC Dobrogea Sud va juca în Challenge Cup. Logic, HCDS poate juca în grupele Champions League dacă va câștiga campionatul.„Ne-am atins obiectivul stabilit la începutul sezonul. Chiar dacă rămânem doar cu finala de Cupa României și cu locul 4 în campionat, consider că am realizat ceva excelent pentru o echipă nou-înființată. Noi suntem obișnuiți să jucăm fiecare meci la victorie, însă orice s-ar întâmpla, trebuie să fim realiști, să rămânem cu capul sus și să căutăm să ne îmbunătățim performanțele anul ce va urma”, a competat Stănescu.v v vPreședintele HCDS consideră că s-a făcut dreptate în urma deciziei FRH, de a anula suspendarea terenului propriu pentru o partidă și reducerea penalității până la 1.000 de lei, în urma incidentelor de la meciul cu Dinamo, de la Sala Sporturilor.„Cel mai mult mă bucură faptul că vom avea alături de noi suporterii, la urmă-toarea partidă, din finala mică sau finala mare. Până la urmă, ei nu au avut nicio vină pentru ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc FRH pentru faptul că a cântărit corect lucrurile și a luat decizia cea mai bună. Alta este dispoziția de joc atunci când ai alături de tine sute de oameni care te încurajează”, a conchis Stănescu.