HC Dobrogea Sud i-a prelungit pe doi ani contractul sârbului Strahinja Stankovic

Conducerea clubului HC Dobrogea Sud a anunţat, luni, 20 decembrie, că i-a prelungit pe doi ani contractul handbalistului sârb Strahinja Stankovic.„Sârbul Strahinja Stankovic are gânduri mari alături de echipa noastră. Extrema dreaptă a lăsat o impresie foarte bună în meciurile în care a jucat, fiind mână sigură pe contraatac, dar şi la 7 metri, cu un total de 47 de goluri în Liga Naţională. Stankovic a semnat prelungirea contractului până în iunie 2023”, au transmis reprezentanţii HC Dobrogea Sud.În vârstă de 30 de ani, Stankovic evoluează pe postul de extremă dreapta şi a venit în vară la Constanţa, de la Vojvodina Novi Sad. Are 30 de selecţii la naţionala Serbiei.Stankovic este al doilea stranier căruia i-a fost prelungit contractul cu HC Dobrogea Sud, după Marin Vegar. În vârstă de 31 de ani, interul stânga bosniac va mai juca pentru HC Dobrogea Sud cel puţin doi ani şi jumătate.„Contractul iniţial expira în vara lui 2022, iar acum Vegar va face parte din «familia HCDS» până în iunie 2024 şi, sperăm, chiar mai mult de atât”, au precizat reprezentanţii HC Dobrogea Sud.Vegar a venit în luna iulie a acestui an la Constanţa, de la Eurofarm Pelister, pentru care a jucat în campionatul Macedoniei de Nord. Este, de asemenea, component al naţionalei Bosniei, cu care a participat la Campionatul European din 2020.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud