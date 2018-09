HC Dobrogea Sud, eşec la cinci goluri diferenţă, la Baia Mare

Liga Națională de handbal masculin

HC Dobrogea Sud, eșec la cinci goluri diferență, la Baia Mare

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, de CS Minaur Baia Mare, scor 23-28 (11-12), într-o partidă din etapa a IV-a a Ligii Naționale.Prezent la meci, președintele grupării constănțene, Ionuț Stănescu, s-a arătat dezamăgit și totodată îngrijorat de evoluția echipei.„Jocul nu se leagă, ceva nu merge. Au fost ratări, dar mai ales mingi pierdute pe drum, greșeli în atac. Minaur nu are o echipă extraordinară, dar se mobilizează foarte bine acasă. La noi, echipa nu are suflet, nerv, nimeni nu a ieșit în evidență, să revitalizeze jocul. Au fost momente în care am fi putut să revenim. Portarii nu au jucat rău, apărarea a mers bine 40-45 minute, apoi echipa a căzut, pentru că a primit foarte ușor goluri pe faza a doua și contraatac”, a declarat președintele Stănescu.Pentru HCDS, urmează o săptămână plină: duelul cu Steaua, de pe teren propriu, pe 3 octombrie (ora 17.30, Sala Sporturilor), și dubla cu cehii de la Robstav Plzen, din turul 2 al Cupei EHF, pe 6 și 7 octombrie, tot la Constanța.