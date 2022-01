HC Dobrogea Sud, două amicale cu CSM Alexandria. Stănescu: „Aşteptăm suporterii la sală!”

Pentru HC Dobrogea Sud, 2022 poate fi anul tinerilor. Şi sunt mulţi şi ambiţioşi cei care îmbracă tricoul Constanţei. Antrenorul George Buricea are sub comandă un lot echilibrat, în care elanul tinereţii se îmbină armonios cu experienţa stranierilor.Portarul Gabriel Preda a intrat, recent, în „Club 20”, unde li se alătură lui Andrei, Ilie, Susanu, Caba, Chilianu, Loghin, Vasile şi Nistor. Vin din urmă Stănescu, Bruj şi Ştefan.„Clubul 30”, cu Nikolic, Chikovani, Vegar, Buvinic, Stankovic şi Komogorov, asigură experienţa atât de necesară unei echipe care se bate pentru obiective ambiţioase. HC Dobrogea Sud şi-a adjudecat Supercupa, îşi face îndreptăţit calcule pentru Cupa României şi se gândeşte - de ce nu? - şi la titlul naţional.„An de an, încercăm să venim cu o echipă performantă. Acum avem una dintre cele mai tinere echipe din campionatul intern. Este bine că suntem tot timpul în top, în primele trei echipe ale României, înseamnă că, şi cu tineri şi cu «bătrâni», facem treabă bună”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.Chiar dacă România a intrat în valul al cincilea al pandemiei Covid-19 şi apar noi restricţii, este puţin probabil ca prezenţa suporterilor la meciurile echipei să fie interzisă sau ca meciurile să se dispute pe terenuri neutre, aşa cum s-a întâmplat în sezonul precedent. În acest moment, accesul publicului este permis la maximum 30% din capacitatea Sălii Sporturilor.„Este un mare avantaj că vom putea juca acasă. Categoric, mizăm pe suportul publicului. Suporterii au fost tot timpul alături de noi, şi în deplasări, şi la Constanţa. Îi aşteptăm pe 31 ianuarie, la meciul de campionat cu Potaissa Turda, un meci foarte important.Până atunci, avem programate două amicale, cu CSM Alexandria. Pe 21 şi 22 ianuarie îi aşteptăm pe iubitorii handbalului să fie alături de noi, la Sala Sporturilor”, a mai spus preşedintele Stănescu.Până la reluarea campionatului, „delfinii” se pregătesc la Constanţa. Pe 31 ianuarie, de la ora 16.00, HC Dobrogea Sud întâlneşte, acasă, pe Potaissa Turda, într-o partidă contând pentru etapa a 16-a a Ligii Naţionale.XXXConducerea CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud a anunţat trei transferuri de marcă pentru sezonul competiţional 2022-2023. Toate cele trei handbaliste sunt componente ale lotului naţional al României: portarul Yuliya Dumanska, de la Podravka Koprivnica, centrul Cristina Laslo, de la CS Minaur Baia Mare, şi interul stânga Bianca Bazaliu, de la Podravka Koprivnica.„Suntem bucuroşi să vă anunţăm că trei jucătoare de top mondial vor juca din sezonul viitor pentru echipa de suflet a bistriţenilor!”, a transmis clubul ardelean.În ciuda unei campanii răsunătoare de transferuri în vară, Gloria nu are un sezon reuşit, ocupând locul 10 în Liga Naţională după 11 etape, cu doar 13 puncte.Foto: Facebook / Handbal Club Dobrogea Sud