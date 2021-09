HC Dobrogea Sud, doar victorie de palmares cu Wisla Plock. „Rămânem cu un gust amar”

HC Dobrogea Sud a obţinut o victorie de palmares în meciul retur cu Orlen Wisla Plock, din turul al doilea preliminar al EHF European League. Echipa constănţeană părăseşte competiţia cu fruntea sus, în timp ce vicecampioana Poloniei continuă cursa către trofeu.Disputat la Sala Sporturilor, meciul dintre HC Dobrogea Sud şi Wisla Plock avea încă din start doar o miză a orgoliilor, pentru că, după coşmarul din manşa tur, în care fuseseră învinşi la o diferenţă de 11 goluri (14-25), „delfinii” nu mai aveau decât varianta unei revanşe dedicată inimoşilor suporteri.Susţinuţi din tribune de aproximativ 400 de fani care au creat o atmosferă incendiară, constănţenii au făcut o primă repriză foarte bună. Dani Vasile a „ferecat” din nou poarta, Andrei a marcat pentru 10-5 în minutul 20, iar trei minute mai târziu, Raso a înscris pentru 12-6, aceasta fiind cea mai mare diferenţă pe tabelă.A fost 14-9 la pauză, iar în partea a doua a jocului, experimentata formaţie poloneză a ştiut foarte bine să îşi conserve avantajul. Wisla era suficient de puternică şi nu avea nevoie de sprijinul arbitrilor, însă macedonenii Metalari şi Nikolovski au luat o decizie surprinzătoare şi exagerată, eliminându-l cu cartonaş roşu direct pe Vegar, pentru un fault de două minute. Absenţa bosniacului, care s-a adăugat celei a lui Chikovani, accidentat, a făcut apărarea Constanţei mai vulnerabilă la acţiunile excelentului pivot spaniol Serdio (şapte goluri, procentaj 100%) şi ale interului stânga rus Kosorotov.Chiar şi în aceste condiţii, HC Dobrogea Sud a condus permanent cu cinci-şase goluri, un prag psihologic pe care „delfinii” nu l-au putut depăşi. Portarul bosniac Ahmetasevic (patru parade la 7 metri) şi centrul croat Lucin, finalizator lucid în repriza secundă (patru aruncări, patru goluri), au spulberat şi ultimele speranţe ale celor mai optimişti suporteri constănţeni.S-a terminat 26-20 pentru Constanţa, care este eliminată din competiţie. Cu scorul general de 45-40, vicecampioana Poloniei accede în grupele EHF European League şi îşi face socoteli pentru fazele superioare.HC Dobrogea Sud (antrenori Djordje Cirkovic, George Buricea): Vasile 11 intervenţii, Preda - Stankovic 7 goluri (3x7m), Andrei 4, Nistor 3, Raso 3, Susanu 3, Buvinic 2, Nikolic 1, Caba 1, Ilie 1 (1), Stănescu 1 (1), Vegar, Komogorov, Loghin.„Un meci foarte bun făcut de jucătorii noştri, îi felicit. Am avut meciuri foarte tari, din trei în trei zile, în Polonia, la Turda şi acum acasă. Am controlat meciul de la început, am dat senzaţia la un moment dat că putem remonta rezultatul din tur, dar era foarte greu.Rămânem cu un gust amar că nu ne-am calificat, dar este un meci care mie îmi dă mari speranţe pentru viitor. Îmi arată că formăm o echipă foarte competitivă şi sunt foarte optimist pentru acest sezon”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, preşedintele HC Dobrogea Sud, Ionuţ Stănescu.XXXEchipa constănţeană îşi continuă parcursul în acest sezon, în competiţia internă. Urmează meciuri de foc, duminică, la Bucureşti, cu Dinamo, apoi acasă, pe 10 octombrie, cu Minaur Baia Mare, iar pe 14 octombrie, tot pe teren propriu, cu Steaua.Foto: Facebook / SPR Wisla Plock