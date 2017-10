HC Dobrogea Sud contestă decizia drastică a FRH: "Vom face apel!"

Comisia Centrală de Disciplină din cadrul Federației Române de Handbal a decis, zilele trecute, ca HC Dobrogea Sud Constanța să fie sancționată cu amendă de 3.000 de lei și disputarea unui meci pe teren propriu fără spectatori, din cauza „gravelor nereguli în asigurarea măsurilor de ordine și securitate”, în partida cu Dinamo, în cel de-al doilea meci al semifinalei Ligii Naționale. Oaspeții au fost penalizați cu doar 2.000 de lei.Conducerea constănțenilor, prin vocea președintelui-jucător, Ionuț „Rudi” Stănescu, nu este împăcată cu decizia și va face apel, în zilele următoare.„HC Dobrogea Sud Constanța nu este, deloc, de acord cu ce a stabilit FRH-ul. Amenda, ca amenda, dar să jucăm un meci fără spectatori, mi se pare total deplasat. Asta ar însemna ca noi să jucăm un meci extrem de important, cu sala goală. Ori meciul doi din finala campionatului, ori meciul doi din finala mică. Suporterii au fost alături de noi pe toată durata acestui sezon și ne-au încurajat necontenit. Ce vină au ei în toată această poveste? Nu suporterii noștri s-au bătut cu jandarmii. Consider că nu aceasta este soluția ca, pe viitor, aceste lucruri să nu se mai întâmple”, a declarat Rudi.În turul campionatului, la meciul Steaua – Dinamo, suporterii dinamoviști au încercat să ajungă în sectorul gazdelor pentru a se lua la harță, dar au fost opriți de jandarmi. Precum la Constanța, aceștia s-au simțit „nedreptățiți”, așa că s-au luat la bătaie cu jandarmii aflați în sală. Oamenii de pază, la rândul lor, au folosit spray-ul cu gaze lacrimogene pentru a-i potoli pe huligani. Atunci, la fel ca acum, suporterii lui Dinamo au primit doar o amendă simbolică.„Prin astfel de manifestări nu facem decât să ne îndepărtăm de civilizație. Dacă am fi avut un regulament mai strict, sunt sigur că astfel de fapte nu mai aveau loc. Amendă pentru fiecare derapaj. La primul - avertisment, al doilea - 5.000 de euro, al treilea - 10.000 de euro, al patrulea - 50.000 de euro. Atunci, suporterii oricărei galerii din țară s-ar gândi de două ori înainte să caute scandal. După ce s-a întâmplat, rămânem cu un gust amar, din care am avut de pierdut doar noi, constănțenii”, a completat legendarul portar.Joi, FRH-ul a decis ca meciul trei dintre HC Dobrogea Sud și Dinamo, să aibă loc joi, 18 mai, de la ora 17.30, în sala „Dinamo”. O altă decizie care i-a înfuriat pe fanii constănțeni. Ca să ajungă la București, fanii ar fi trebuit să plece undeva în jurul orei 14. Moment al zilei în care majoritatea oamenilor este la muncă.„Decizia ca meciul să aibă loc la acea oră aparține în totalitate celor de la Digi Sport. Aceștia comunică federației, iar aceștia se conformează. Noi, echipele, nu avem dreptul să obiectăm. Până la urmă ei sunt cei care plătesc. E trist că nu vom avea alături de noi suporteri prea mulți, însă noi vom juca pentru ei. Vrem să ne întoarcem de la București cu o victorie, și să-i facem fericiți”, a conchis Stănescu.