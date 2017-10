HC Dobrogea Sud Constanţa s-a despărţit de antrenorul Cirkovic

HC Dobrogea Sud Constanța s-a despărțit de antrenorul Cirkovic

Decizia a fost luată de comun acord și pe cale amiabilă între părți, fapt instituit din cauza rezultatelor mai puțin bune din ultima perioadă.Clubul constănțean regretă această decizie, însă le este recunoscător celor doi antrenori pentru munca depusă în tot acest timp de la înființare. HC Dobrogea Sud a obținut în ultimele 6 runde o victorie, un egal și patru înfrângeri.„Am stat de vorbă cu Djordje (nr - Cirkovic) și am căzut de comun acord că așa este cel mai bine pentru ambele părți. El este un antrenor cu mare caracter și a decis că echipa are nevoie de un șoc. Și-a asumat toată această perioadă neagră și a considerat că este mai bine să ne părăsească. Momentan, nu știm cine se va ocupa de echipă în continuare. Nu am avut timp să ne reorientăm, însă lucrăm la acest aspect și trebuie să găsim o soluție rapid”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele-jucător, Ionuț Rudi Stănescu.