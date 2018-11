HC Dobrogea Sud Constanţa, pregătită de „războiul“ cu HK Malmo

HC Dobrogea Sud Constanța, pregătită de „războiul“ cu HK Malmo

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța joacă, duminică, de la ora 18, la Sala Sporturilor, împotriva suedezilor de la HK Malmo, în cel mai important meci din istoria tânărului club de pe litoral, ce-l poate duce, în premieră, în grupele Cupei EHF.Cu un avantaj minim după partida tur din Suedia (23-22), gazdele antrenate de Zvonko Sundovski și Marko Isakovic au „legat” o serie de 10 victorii consecutive în toate competițiile, ce le oferă un mare grad de încredere înaintea duelului cu suedezii. De partea cealaltă, „vikingii” au declarat, după partida tur, că vin la Constanța să se califice. Constănțenii vor fi în efectiv complet, principalul Sundovski fiind cel care va decide pe cine sa va baza în această partidă.„Atmosfera în vestiar este una foarte bună, după o serie de victorii. Suntem încrezători că putem să ne calificăm. Am fost conduși la pauză în ultimele două partide, dar am reușit de fiecare dată să ne revenim. Nu este niciun secret. Am reușit să ne adaptăm rapid cerințelor și să ne impunem jocul. Ține foarte mult și de atitudinea și dorința jucătorilor”, a declarat tehnicianul macedonean Zvonko Sundovski.De asemenea, președintele clubului dobrogean, Ionuț Stănescu, a declarat că echipa sa trebuie să uite de avantajul din tur și să practice un handbal dezinvolt pentru a obține calificarea. Fostul portar al naționalei mizează pe experiența jucătorilor săi.„Handbalul scandinav este unul cu un potențial foarte mare. Mulți ajung în cel mai puternic campionat din lume, în Bundesliga. HK Malmo este și ea o echipă foarte bună, care practică un handbal curat. Chiar dacă am câștigat acolo, calificarea nu este jucată. Se poate întâmpla orice. Cu toate acestea, sper ca experiența noastră să-și spună cuvântul și să obținem calificarea”, a spus Stănescu.Extrema dreaptă Laurențiu Toma a trăit din teren și marile succese ale defunctei HCM și este pregătit pentru războiul cu suedezii.„În handbal, și mai ales la acest nivel, un gol diferență este o nimica toată. Victoriile s-au legat în ultimul timp și avem moralul foarte ridicat. Chiar dacă au declarat că ne sunt superiori, poate fi un atu pentru noi și să-i putem surprinde. Noi vom vorbi doar pe teren”, a completat Laurențiu Toma.Costul unui bilet de acces este 20 de lei. Suporterii le pot procura de la Sala Sporturilor, la ora partidei, sau de pe platforma online www.myticket.ro.