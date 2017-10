HC Dobrogea Sud Constanţa are un nou antrenor

HC Dobrogea Sud Constanța are un nou antrenor

După despărțirea prematură de antrenorii sârbi Djordje Cirkovic și Marko Sesum, conducerea celor de la HC Dobrogea Sud Constanța a fost nevoită să se reorienteze rapid.În plin sezon competițional, dobrogenii au considerat că cel mai bun pentru a scoate din criză echipa este constănțeanul Aihan Omer, cel care a cucerit, în trecut, două titluri de campion național cu HCM Constanța, în 2004 și 2006.Aihan Omer a mai antrenat pe Dacia Pitești, Minaur Baia Mare, Fibrex Piatra Neamț, UCM Reșița, plus naționalele României (de trei ori), Libanului și Bahrainului.„Mă bucur că am revenit acasă, la echipa cu care am crescut. Am găsit aici oameni cu care am lucrat, atât la echipa de club, cât și la echipa națională. Fac apel la suporteri să vină alături de echipă, deoarece am fost prezent la câteva meciuri în Sala Sporturilor și nu mi se pare că ar fi fost un număr atât de mare. Este foarte important ca handbaliștii să joace cu sala plină. Acest lucru ne-ar motiva pe toți să readucem handbalul constănțean pe prima poziție. Voi încerca să-i fac pe jucători să abordeze toate partidele la victorie. Sunt sigur că, dacă ne dorim, putem câștiga toate duelurile rămase în acest sezon”, a declarat Aihan Omer.