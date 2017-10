HC Dobrogea Sud Constanţa a rămas fără antrenor!

HC Dobrogea Sud Constanța a rămas fără antrenor!

În urmă cu doar câteva momente, conducerea clubului HC Dobrogea Sud Constanța a decis să se despartă de tehnicianul francez Christian Gaudin, în urma rezultatelor extrem de slabe obținute în acest început de sezon. După șase etape, HC Dobrogea Sud se află pe locul 10, după două victorii, un egal și trei înfrângeri.Christian Gaudin nu a rezistat decât trei luni pe litoral, timp în care a câștigat o Supercupă a României, contra lui Dinamo (28-27), și a clasat echipa doar pe locul 10, fără victorie pe teren propriu.„Când am acceptat propunerea de la Constanța, am cerut să mi se ofere un an la dispoziție pentru a forma o echipă. Din păcate, nu s-a putut. Nu eram la club când achizițiile au fost făcute, singurul jucător adus la cerința mea a fost Vujovic. Îmi pare foarte rău că nu am avut timp să îmi implementez ideile și sistemul. Așteptările conducerii au fost prea mari și cu rezultate rapide. Iar acest lucru este foarte greu de realizat”, a declarat Gaudin.În acest moment, nu se vehiculează nici un nume pole-position pentru banca tehnică a constănțenilor, însă președintele HCDS-ului este convins că până la partida cu Potaissa Turda, de miercuri, va găsi cea mai bună soluție.„Astăzi am stat de vorbă și am căzut de acord că cel mai bine pentru ambele părți este să încheiem colaborarea. Poate am greșit, poate nu, timpul va decide acest lucru. Nu am avut timp să căutăm un alt antrenor, însă cu siguranță vom avea un alt antrenor până la partida cu Turda. Obiectivul rămâne același, nu este nimic pierdut. Din fericire, formatul competițional ne oferă șansa de a rămâne în carți până la final”, a declarat Ionuț „Rudi” Stănescu.