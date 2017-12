HC Dobrogea Sud, cale liberă spre Final Four-ul Cupei României

Vineri, la sediul Federației Române de Handbal, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din sferturile de finală ale Cupei României la handbal masculin. HC Dobrogea Sud a avut noroc, fiindu-i distribuit unul dintre cei mai accesibili adversari, CSM Făgăraș, evitând astfel confruntări cu Steaua, CSM București sau Potaissa Turda. Meciul va avea loc la Sala Sporturilor, însă nu este cunoscută ziua exactă: sâmbătă, 16 decembrie, sau duminică, 17 decembrie.„Meciul ar fi trebuit să fie transmis în direct de TVR, însă zilele de 14, 15 și 16 au fost stabilite zile de doliu național și nu se va transmite niciun eveniment sportiv. Astfel, noi am vorbit cu cei de la CSM Făgăraș și am stabilit de comun acord că nu avem neapărată nevoie de transmisiune și că putem juca sâmbătă, de la ora 12. Cu toate acestea, trebuie să ne întrebăm și ceilalți colaboratori, Digi și Telekom Sport, dacă sunt interesați de acest meci. Dacă da, vom face cum zic ei și cel mai probabil vom juca duminică, 17 decembrie. Dacă nu, jucăm așa cum am stabilit noi, sâmbătă, 16 decembrie, de la ora 12. Cel mai sigur, luni vom afla data exactă”, a declarat Branko Angelovski, team manager al HC Dobrogea Sud.În acest moment, CSM Făgăraș ocupă locul 12, cu doar trei victorii în 13 etape. În turul Ligii Naționale, HC Dobrogea Sud a trecut de CSM Făgăraș cu 33-22.Sorții au mai stabilit următoarele meciuri în sferturile Cupei: Politehnica Timișoara - Știința Bacău, CSM București - Steaua București și AHC Potaissa Turda - Minaur Baia Mare. Toate cele patru dueluri vor avea loc într-o singură manșă, eliminatorie. În caz de egalitate după 60 de minute, se va trece la aruncările de la șapte metri.Final Four-ul competiției se va juca în luna martie, într-o locație stabilită în prealabil de FR de Handbal.Până atunci, HC Dobrogea Sud va căuta revanșa împotriva celor de la CSU Suceava, duminică, 10 decembrie, de la ora 18, în deplasare, într-o partidă contând pentru etapa a XIV-a a Ligii Naționale. În tur, la Constanța, moldovenii s-au impus cu 29-23. (M.C.)