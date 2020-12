HC Dobrogea Sud acuză arbitrajul din derby-ul cu Dinamo. „Cum e posibil aşa ceva?”

„Am avut o șansă mare să învingem pe Dinamo. Ne-am luptat 60 de minute, am avut poarta foarte bună. Iancu a fost consistent, cu 15 parade, dar am avut multe probleme în atac în prima repriză. S-a simțit că nu am jucat 40 de zile. Altceva a fost la antrenament, altceva e la meci.



În prima repriză, statistica zice că am avut zero goluri din nouă aruncări și şapte greșeli tehnice, fără presiune, fără nimic. E prea mult la așa un meci și totuși am avut un scor bun la pauză, 7-8.



În repriza a doua, am stabilizat jocul în atac și am avut șansă să facem două goluri pentru noi, la 12-11. Atunci a început… Analiza video spune clar: am avut două situații de 7 metri, la Ilie și Susanu, și 3-4 mingi la care a fost contact cu pivotul nostru în atac, dar s-a lăsat jocul. Au fost 6-7 decizii contra noastră în repriza a doua. Nu am spus nimic după meci, dar analiza video arată clar. E incredibil. Cum e posibil așa ceva?”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul Djordje Cirkovic.



O nouă deplasare în Bucureşti





Pentru HC Dobrogea Sud, urmează o nouă deplasare la București, unde va juca, vineri, 4 decembrie, meciul din etapa a XII-a a Ligii Naţionale, cu CSU Din Suceava, considerat pe teren propriu. Întreaga etapă se va desfășura în Bucureşti.



„Meciul cu Dinamo a trecut, mergem mai departe. Trebuie să rezolvăm problemele din jocul nostru, să căutăm soluții. Acum jucăm cu Suceava, e un meci de trei puncte. Toți jucătorii sunt bine, vom vedea miercuri dimineață, după teste. Acum nu sunt probleme”, a mai spus tehnicianul sârb.





Chiar de Ziua Naţională, „delfinii” s-au antrenat, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor, miercuri, se vor pregăti de la aceeaşi oră, iar joi, de la ora 11.00. Tot joi, la ora 15.00, este programată plecarea la București.





Antrenorul Djordje Cirkovic a făcut, la rece, analiza derby-ului cu Dinamo Bucureşti. Studiul video a scos la iveală greșelile din jocul constănţenilor, dar, în același timp, a arătat că arbitrii au luat câteva decizii care au dezavantajat clar pe HCDS în repriza secundă.