HC Dobrogea Sud a transferat patru handbalişti de top

HC Dobrogea Sud a transferat patru handbaliști de top

HC Dobrogea Sud continuă în ritm alert campania de achiziții în vederea noului sezon, în care principalul obiectiv este cucerirea titlului de campioană națională. În ultima săptămână, conducerea clubului constănțean a reușit să perfecteze patru transferuri extrem de importante.Primul sosit a fost interul stânga Bogdan Moisă, de la Știința Bacău. Handbalistul de 23 de ani, fost internațional de tineret și golgeter în ultimul sezon pentru Bacău, a semnat cu HC Dobrogea Sud un contract pe trei sezoane.Președintele Ionuț Stănescu și-a asigurat și poarta pentru noul sezon, prin aducerea sârbului Dane Sijan (39 de ani), un portar care a trecut pe la echipe precum IF Guif, Viborg, Mors-Thy sau Flensburg. Sijan a semnat un contract pe minim un an, urmând să se alăture echipei la începutul lunii iulie.Cel de-al treilea jucător transferat este sârbul Nikola Crnoglavac, fost internațional de tineret, acum în vârstă de 24 de ani. Interul dreapta a semnat și el un contract pe un an, cu opțiunea de prelungire.Ultimul, dar nu cel din urmă, este bosniacul Dusko Celica, inter stânga de 30 de ani, fost jucător la Cimos Koper, Maribor, sau ThSV Eisenach, din prima ligă germană. Acesta a semnat un contract pe două sezoane și cu siguranță va fi un plus pentru echipa pregătită de Djordje Cirkovici.Cei patru nou-veniți li se adaugă celorlalți patru jucători deja transferați: Cristian Fenici, Dragoș Soare, Ionuț Nistor și sârbul Zoran Nikolic.