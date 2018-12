HC Dobrogea Sud a intrat în vacanţă. "Jocul nostru trebuie să crească"

HC Dobrogea Sud a intrat în vacanță. "Jocul nostru trebuie să crească"

Handbaliștii de la HC Dobrogea Sud Constanța au intrat în vacanță, week-end-ul trecut.Antrenorii formației de pe litoral, Zvonko Sundovski și Marko Isakovic, au condus, sâmbătă, ultimul antrenament al anului, dar nu și-au menajat jucătorii, dorind să înțeleagă motivul evoluției modeste din ultimele trei deplasări, înfrângeri cu Potaissa Turda, Steaua București și Dinamo București, toate venite după o serie de 15 victorii consecutive obținute în toate competițiile.„I-am întrebat pe băieți ce s-a întâmplat. Nu am jucat cum trebuie, nu am avut atitudine. E adevărat, l-am pierdut pe Nikola Crnoglavac la ultimele două meciuri, Dejan Malinovic a făcut și el ruptură musculară cu Dinamo. Bine că s-a terminat anul și că suntem pe locul doi în campionat. Le-am spus că jocul nostru trebuie să crească. Constanța tot timpul susține o echipă adevărată, care luptă până în ultimul minut, care are obiective înalte”, a declarat Sundovski.Nu toți jucătorii vor avea vacanță: Ionuț Iancu, Ionuț Nistor, Vencel Csog și Dan Vasile au fost convocați la naționalele de tineret și seniori ale României, Nikola Mitrevski și Velko Markoski vor merge la naționala Macedoniei, Zoran Nikolic, la cea a Serbiei, Dejan Malinovic, la cea a Bosniei Herțegovina, Irakli Chikovani, la cea a Georgiei, iar Viacheslav Saldatsenka, la cea a Belarusului.Reunirea lotului este programată pe 4 ianuarie, la Sala Sporturilor, iar pregătirea de iarnă se va face doar la Constanța. Cel mai probabil, vor fi parafate partide amicale cu Dunărea Călărași, partenerul tradițional de antrenament din ultimele sezoane.