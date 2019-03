HC Dobrogea Sud a încheiat sezonul regulat pe prima poziţie

HC Dobrogea Sud a încheiat sezonul regulat pe prima poziție

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud rămâne neînvinsă, în acest an, în Liga Națională. Constănțenii au reușit să termine la egalitate derby-ul cu CSM București, scor 22-22 (12-11), miercuri seară, în Capitală, astfel că au încheiat sezonul regulat pe prima poziție, cu o etapă înainte de final.„Suntem mulțumiți de jocul echipei, de rezultat și de faptul că am rămas neînvinși. Intrăm în play-off de pe primul loc, cu un avantaj, dar lupta pentru titlu abia începe. Nu vom avea atât de multe puncte în plus față de celelalte echipe din grupă, așa că se anunță un final de sezon foarte disputat”, a declarat președintele HCDS, Ionuț Stănescu.Dacă nu vor surveni schimbări în clasament, HCDS va începe partea secundă de campionat în Grupa A, alături de CS Dinamo București (locul 3), CSA Steaua (locul 5) și SCM Politehnica Timișoara (locul 7).Până atunci, HC Dobrogea Sud va evolua pe terenul lui FC Porto Sofarma, în etapa a Vl-a a Grupei C din Cupa EHF, sâmbătă, de la ora 20. Șansele ca HCDS să acceadă în fazele superioare ale competiției sunt pur teoretice: victorie la 10 goluri la Porto, Granollers să bată acasă pe GOG Handbal, iar Cuenca să treacă, în deplasare, de Holstebro.