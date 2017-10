HC Dobrogea debutează, astăzi, în Final Four-ul Cupei României

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța va juca astăzi, de la ora 17.15, în Sala Polivalentă de la Brăila, semifinala Cupei României împotriva celor de la CSM București, meciul fiind transmis în direct de Digisport 3. Suporterii înscriși să însoțească echipa vor trebui să fie prezenți astăzi, la ora 11.30, la Sala Sporturilor, plecarea spre Brăila fiind programată la ora 12.Echipa pregătită de Djordje Cirkovici a plecat spre Brăila cu noul autocar vopsit în culorile clubului, pe care sunt imprimați artistic cei mai experimentați jucători ai clubului: Ionuț Stănescu, George Buricea, Branislav Angelovski, Dalibor Cutura, Laurențiu Toma, Predrag Vujadinovici, Mladen Rakcevici, dar și antrenorul Cirkovici.Aceștia au fost prezenți, miercuri, în Sala Sporturilor, alături de campania „Uniți prin Sport”, demarată de Asociația Terra Semper fidelis, în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Asociația Județeană de Baschet, ISJ Constanța, CSU Neptun, BC Athletic Constanța și CSS 1 Constanța, cu scopul de a atrage către sport cât mai mulți copii.„A fost o campanie reușită, ne bucurăm că am putut pune umărul la realizarea ei. Sperăm să aducem cât mai mulți copii în sălile de sport. Așteptăm cu nerăbdare meciurile de la Cupa României. Am zis meciurile, pentru că ne pregătim foarte intens pentru finală. Suntem foarte montați să câștigăm trofeul și să ne calificăm în Cupa EHF. Într-adevăr, va fi o reîntâlnire cu foști noștri antrenori, jucători (n.r. - Sundovski, Humet, Novanc sau Stavrositu), însă chiar dacă noi suntem prieteni, pe teren nu vom ține cont de acest lucru. Echipa are aspirații încă din primul sezon și cu siguranță vor mai veni jucători la noi. Sper ca împreună să formăm o echipă foarte puternică pentru sezonul viitor al Ligii Naționale. Vor veni și brăilenii lui George (n.r. - Buricea) la meci și cu siguranță vom avea foarte mulți suporteri. Sper să îi facem mândri de noi”, a declarat jucătorul lui HCD, Ionuț Săulescu.Conducerea clubului dobrogean a reușit să realizeze al treilea transfer important în vederea următorului sezon al Ligii Naționale. După aducerea lui Cristian Fenici (CSU Poli Timișoara) și Dragoș Soare (HC Vaslui), ieri, a venit rândul sârbului Zoran Nikolici, considerat unul din cei mai buni pivoți ai Serbiei.În vârstă de 25 de ani, Nikolici este actualmente jucătorul lui Vojvodina Novi Sad (Serbia), fiind și purtător al banderolei de căpitan. Alături de echipa sa actuală, a câștigat trei campionate naționale, o Cupă și două Supercupe al Serbiei, iar în acest sezon, a participat în faza grupelor EHF Champions League, reușind chiar să învingă pe Chekhovskie Medvedi, din Rusia. Jucătorul sârb este component al echipei naționale, iar din vară se va alătura clubului constănțean, pentru care a semnat un contract pe două sezoane.