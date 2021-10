Hansi Flick îl laudă pe Ianis Hagi: "A gândit faza foarte bine" - Ce au spus jucătorii Germaniei după 2-1 cu România

Hansi Flick a declarat că victoria obținută în fața României, scor 2-1, este una meritată, chiar dacă Germania a reușit cu greu să întoarcă rezultatul în favoarea ei după golul înscris de Ianis Hagi.







"Mă enervează mereu când primim gol. Am fost aproape de a primi un penalty, dar pe urmă am suferit. Nu ne-a fost ușor să ne revenim. Echipa a dat totul și fanii din tribune ne-au împins de la spate, cred că am meritat să câștigăm.







România s-a apărat foarte jos. Thomas Muller a fost exact unde trebuia să fie la faza respectivă (n.r. a golului de 2-1).