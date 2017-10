Locuințe, mașini, bilete de avion și computere - premiile Turneului Masters România

Hănescu „bum-bum“

Tenismanul Victor Hănescu l-a învins, ieri, pe Marius Copil, scor 6-3, 6-2, într-o partidă care a durat 54 de minute, prima din cadrul Turneului Masters România. Victor Hănescu a declarat că, deși a avut un început mai greu, a reușit până la urmă să treacă la conducerea jocului. „A fost un meci bun. Nu am stat foarte mult pe teren, deci totul e OK. Marius a început bine meciul, dar, la jumătatea primului set, a scăzut ritmul, iar eu am reușit să mă impun și s-a terminat destul de repede”, a spus Hănescu. „Uriașul” se aștepta ca Marius Copil să-i pună mai multe probleme. „El este un jucător tânăr și care are șanse să crească. Aș fi vrut să văd un Marius mai pregătit. Poate nici n-a mai jucat de ceva vreme, am înțeles că a fost accidentat, dar cred că mai are de lucrat pentru a ajunge în top”, a mai spus Hănescu. Meciul dintre cei doi contat pentru grupa roșie a secțiunii masculine. Turneul, la care participă și constănțenii Gabriel Moraru și Simona Halep, este dotat cu premii în valoare de 600.000 de euro, care vor consta în obiecte. Astfel, câștigătorii de la masculin și de la feminin vor fi recompensați cu câte o locuință. Ocupanții locului doi vor primi câte o mașină de teren, iar poziția a treia va fi recompensată cu plata biletelor de avion pentru anul 2009, la deplasările la competiții. Sportivii care se vor clasa pe locul patru vor primi computere în valoare de 2.000-2.500 de euro.