Handbaliştii Neptunului primesc botezul ligii secunde

Handbaliștii Neptunului primesc botezul ligii secunde

Visul antrenorului emerit Mihail Făgărășan s-a împlinit. După îndelungi parlamentări, Constanța are din nou o echipă de handbal masculin de liga a doua: CS Universitar Neptun. Crearea acestei formații era mai mult decât necesară pentru handbalul constănțean. Ea are menirea de a face legătura între „fabrica de juniori" CSS 1 și clubul de seniori HCM. „Mulți dintre sportivii noștri se pierdeau după ce încheiau junioratul. Nu aveau suficientă forță pentru HCM, unde ștacheta este ridicată, iar obiectivul - titlul de campioană. Acum, jucând în liga a doua, au posibilitatea de a acumula experiență, de a crește în valoare. Mă bucur foarte mult că un mai vechi proiect a prins viață. Cu sprijinul Universității Maritime Constanța și al administrației locale, s-a înființat echipa CSU Neptun. Cei de la HCM au promis că se vor implica și ei, pentru că vor fi principalii beneficiari - cei mai buni dintre jucători vor ajunge la prima formație a Constanței", a declarat, pentru „Cuget Liber", profesorul Mihail Făgărășan, director adjunct al CSS 1, investit în funcția de antrenor la CSU Neptun. În momentul de față, lotul include 16 jucători, absolvenți ai CSS 1, marea majoritate studenți la diferite facultăți ale Universității „Ovidius". În plus, alți cinci jucători, cu vârste de 17 și 18 ani, vor avea drept de joc cu dublă legitimare, CSS 1 și CSU Neptun. „Treptat, sper că cooptez în proiect studenți și din celelalte universități constănțene", explică tehnicianul. Printre tinerii handbaliști de mare perspectivă se numără Adnan Bulat (20 ani), Narcis Zamfir (22 ani), Ștefan Grigoraș (17 ani), Silviu Cocoș (18 ani), Liviu Andreescu (17 ani), Cristian Militaru (18 ani), dar și Erkan Omer (18 ani), fiul selecționerului naționalei de seniori a României, Aihan Omer. Universitatea Galați, primul adversar CSU Neptun debutează, duminică, în ediția 2007 / 2008 a campionatului. Echipa constănțeană a fost repartizată într-o serie de șapte formații, majoritatea din zona Moldovei. Primul adversar este Universitatea Galați, meciul fiind programat în orașul de la Dunăre. „Nu avem un obiectiv foarte îndrăzneț, gen promovare. Însă, ne dorim să formăm o echipă competitivă și să promovăm elemente de valoare către HCM", a spus Mihail Făgărășan.