Handbaliştii juniori de la CSS 1, la turneul de la Emsdetten

Handbaliștii juniori de la CSS 1, la turneul de la Emsdetten

Sâmbătă, 18 august, echipele feminină și masculină de handbal juniori I de la Clubul Sportiv Școlar nr. 1 Constanța vor pleca într-un stagiu de pregătire în Germania. „Este pentru a treia oară conse-cutiv când participăm la turneul amical de la Emsdetten. În 2005, am ieșit campioni, iar în 2006, am terminat pe locul doi. Anul acesta, sperăm să câștigăm iarăși. La competiție, sunt invitate 16 formații de fete și tot atâtea de băieți, reprezentând patru națiuni: Olanda, Suedia, Germania și România", a declarat, pentru „Cuget Liber", prof. Ion Pușcașu, antrenorul de la CSS 1 urmând a fi conducătorul delegației constănțene la concursul german. Partidele turneului de la Emsdetten se vor disputa timp de o săptămână.