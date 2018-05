Handbalista Cristina Neagu, ambasadoarea campaniei anti-bullying „Clubul prieteniei”

Handbalista formației CSM București și a echipei naționale a României, Cristina Neagu, a devenit, marți, ambasadoarea campaniei anti-bullying ''Clubul prieteniei'' care abordează empatia, toleranța, acceptarea proprie precum și a diferențelor dintre copii.Sportiva a declarat într-o conferință de presă că dorește să îi ajute pe copiii care sunt expuși bullying-ului.„Din păcate acest fenomen numit bullying a luat foarte mare amploare, mulți copii se simt singuri, neajutorați, și sunt agresați. Dar ei nu trebuie decât să vorbească despre ce li se întâmplă și să ceară ajutor. Sunt foarte bucuroasă să fiu ambasadoarea acestei campanii. Doresc să îi ajut pe acești copii. Am o voce puternică și pot transmite un mesaj. Făcând sport de la 12 ani am știut mereu ce înseamnă să faci parte dintr-o echipă și să primești ajutor de la colegi și prieteni. E OK să fii diferit, nu trebuie să fii răutăcios ca să câștigi respectul celorlalți. De asemenea, nu trebuie să accepți bullying-ul pentru a fi acceptat într-un grup. Vreau să le transmit copiilor un mesaj foarte important și anume că întotdeauna există o echipă pentru ei care este gata să îi ajute. Indiferent că este vorba despre familie, colegi, prieteni, profesori și așa mai departe. Este foarte important să fii tu însuți și să te simți bine în pielea ta”, a spus ea.„Din fericire eu nu am trecut în copilărie prin asemenea experiențe. Deși am fost un copil mai retras am fost ferită de astfel de cazuri. Pot să spun însă că am fost martoră la așa ceva și nu am știut cum să reacționez. Pentru că am auzit de la părinții mei să nu intervin în astfel de cazuri. De obicei martorii nu intervin de teamă să nu devină victime. Cu siguranță că eu îmi voi sfătui altfel copiii pentru a ști cum să reacționeze în astfel de cazuri”, a adăugat Cristina Neagu.Conform Asociației "Telefonul Copilului", în perioada 2015-2017 s-au înregistrat 4.328 de cazuri de bullying. Statistica arată că 54% dintre copii nu au vorbit cu nimeni altcineva despre abuzul la care au fost supuși, 24% au împărtășit cu prietenii sau colegii și doar 22% au discutat cu părinții. Mai mult de jumătate dintre cei care au apelat linia gratuită 116.111 au fost fete (51,18%), 42,08% băieți și 6,74% au fost părinți. Principalele motive pentru care copiii au fost hărțuiți sunt: aspectul fizic - 33,1%, statutul social - 27,12%, interesele și pasiunile - 12,8%, situația școlară foarte bună - 8,21%, situația școlară mediocră - 7,55%, nevoile speciale și dizabilitățile - 4,42%, etnia - 3,17%, religia - 2,14% și orientarea sexuală - 2,11%.Campania anti-bullying "Clubul prieteniei", derulată de Asociația "Telefonul copilului" și Cartoon Network, a ajuns la a patra ediție și urmărește conștientizarea și prevenirea acestui fenomen.