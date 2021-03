Handbal / Selecţionerul Adrian Vasile: „Am foarte mare încredere că vom reuși să ne calificăm la JO de la Tokyo”

Selecţionerul naţionalei feminine de handbal a României, Adrian Vasile, a declarat, la conferința de presă online de la finalul meciului cu Norvegia, că este mândru de modul în care jucătoarele sale s-au luptat tot meciul, de atitudinea pe care au avut-o.







„În momentele grele, n-am cedat și am încercat să ne aducem aminte de tot ce am discutat în săptămâna asta și de lucrurile pe care le dorim să fie ca și bază. Nu e un sentiment plăcut înfrângerea la cinci goluri, pentru că nu așa s-a simțit realitatea din teren. Înainte să venim aici, am discutat că avem două meciuri pe care trebuie să le jucăm ca și cum ar fi ultimele noastre meciuri. Duminică mai avem un meci și am foarte mare încredere că vom reuși să ne calificăm la JO de la Tokyo.

Tot ce e importat acum e susținerea pe care noi și sper că toată lumea o are față de echipă, pentru că s-au luptat până la epuizare și nu cred că există joc perfect, iar fetele au încercat să facă tot ce a depins de ele”, a declarat Adrian Vasile.







România a fost învinsă de Norvegia, scor 24-29, în prima partidă a turneului preolimpic de la Podgorica.

Partida decisivă România - Muntenegru se joacă duminică, 21 martie, de la ora 17.00, fiind transmisă în direct la Prima TV. Pentru a se califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo, România trebuie să se impună la o diferenţă de şase goluri (sau minim cinci goluri, marcând însă cel puţin 30 de goluri).