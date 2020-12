Handbal / Sandu Iacob, instalat pe banca tehnică a unei echipe de Ligă Naţională

Fostul internaţional Sandu Iacob este noul antrenor al echipei masculine de handbal CSM Bacău (Liga Naţională).







„CSM Bacău are nevoie de un profesionist ca Sandu Iacob. Noi ni l-am dorit foarte mult, chiar dacă asta a însemnat să aşteptăm câteva luni bune. Sandu are greaua misiune de a scoate echipa la liman, după ce am pierdut puncte preţioase în urma celor patru meciuri pierdute la masa verde, prin neprezentare, jucătorii noştri îmbolnăvindu-se de Covid-19”, a declarat directorul CSM Bacău, Adrian Gavriliu.







Sandu Iacob a antrenat până acum echipe precum HC Dobrogea-Sud Constanţa, HC Vaslui şi Steaua.