Handbal / Mari probleme de lot la HC Dobrogea Sud. Meciul de campionat cu Steaua devine infernal

Ghinioanele se țin lanț la HC Dobrogea Sud! Antrenorul George Buricea a rămas fără trei jucători importanți, iar gripa afectează jumătate de lot. În aceste condiții, „delfinii” au jucat meciul cu Potaissa Turda și îl pregătesc pe cel cu Steaua, de la Chiajna.„Avem mari probleme de efectiv. Pe lângă accidentarea mai veche a lui Leon, au urmat Nistor și «bomba anului», Buvinic, care s-a lăsat de handbal. Pe lângă ei, avem jucători bolnavi de gripă sezonieră. Nikolic, Vegar, Andrei și Dani Vasile și-au făcut câte şase teste Covid și toate au fost negative, dar au simptome de gripă, dureri mari de cap, moleșeală, le curge nasul. E imposibil să dea 100% în condițiile astea.Eu, de săptămâna trecută, nu am toți jucătorii la antrenamente. Şi asta e situația echipei acum!”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, antrenorul George Buricea.Interul Chikovani a fost singurul cu test pozitiv la Covid-19. Georgianul a stat în izolare cinci zile, a făcut apoi trei teste, care au ieșit negative, și s-a prezentat la antrenament cu două zile înainte de meciul cu Turda. Vegar, deși negativ, a fost și el afectat de gripă și nu s-a putut antrena în condiții normale înainte de meciul de luni.„Delfinii” au pierdut primul meci pe teren propriu în acest sezon, 27-29 cu Potaissa Turda.„Nu putem ascunde lucrurile astea. Trebuie să le spun, pentru că lumea are așteptări. Noi i-am obișnuit așa. Am câștigat Supercupa, nu am pierdut decât un meci în campionat, dar nu mai avem echipa de anul trecut! Asta ar trebui să știe suporterii noștri și toată lumea. Că noi nu mai suntem cei de anul trecut. Nu ne vom da la o parte, vom munci și vom lupta cu ce avem, dar lotul este mult mai subțire. Iar în condițiile actuale, cu cei bolnavi, ne va fi mult mai greu, măcar până se pun ei pe picioare.Avem obiectiv să mergem în cupele europene, dar la meciul cu Turda am avut pe bancă numai juniori și jucători de la liga a doua. Jucători fără experiență, care nu răspund foarte bine la stres, nu au fost obișnuiți cu asemenea meciuri. E greu să ai aceleași obiective, să te bați pentru medalii cu jumătate de echipă”, a mai spus Buricea.Duelul cu Steaua, contând pentru etapa a 17-a a Ligii Naţionale, este programat duminică, 6 februarie, de la ora 15.30, la Sala Concordia din Chiajna, și va fi transmis în direct de TVR 1.Steaua nu a putut juca meciul din etapa a 16-a, programat vineri după-amiază, la Alexandria. Gazdele au anunțat că au cazuri Covid-19 în lot și au cerut amânarea partidei.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud