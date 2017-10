Handbal / HCM Constanța s-a impus în fața Lugi HF. Scor final 31-21 / Galerie foto

Sâmbătă, 19 Aprilie 2014.

HCM Constanta s-a impus în manșa tur a sferturilor de finală din Cupa EHF, cu scorul de 31 - 21 în fața formatiei suedeze Lugi HF . Returul se va juca săptămâna viitoare la Lund. In urma rezultatului de astazi HCM este foarte aproape de a mai realiza o performanta, calificarea in Final Four, care se va desfasura la Berlin, intre 17 - 19 mai.