Handbal / HCM Constanţa a primit trofeul de campioană a României

Handbal / HCM Constanța a primit trofeul de campioană a României

Ştire online publicată Joi, 10 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Echipa de handbal masculin HCM Constanța a primit, ieri, la Sala Sporturilor din Constanța, la finalul partidei cu Poli Timișoara din etapa a 25-a a Ligii Naționale, încheiată la egalitate, scor 24-24 (11-13), pentru a șaptea oară trofeul și medaliile de campioană în ultimii nouă ani. HCM Constanța a devenit campioană pentru a patra oară consecutiv."Un moment de mare bucurie și dedic titlul familie mele și tuturor constănțenilor", a declarat Rudi Stănescu.Pentru Mihai Popescu, al șaptelea titlu este la fel de important ca și primul: "Trăiesc aceeași bucurie pentru a șaptea oară și este cu adevărat extraordinar. Sperăm să nu fie ultimul, să mai vină și altele". Antrenorul Constantin Ștefan s-a declarat încântat de câștigarea titlului. "Sunt bucuros că am reușit să câștigăm acest campionat, chiar dacă nu am făcut o partidă bună cu Timișoara. Felicit toți jucătorii pentru aceste rezultate pozitive din campionat", a afirmat Ștefan.Portarul Mihai Popescu a primit din partea Federației Române de Handbal placheta omagială pentru cel mai bun handbalist român din 2011.La finalul meciului cu Timișoara, singurul pe care constănțenii nu l-au câștigat în acest sezon, directorul Nurhan Ali și-a anunțat retragerea. "Este un moment puțin confuz pentru mine. Sub conducerea mea această echipă a cucerit în zece ani șapte titluri naționale, a devenit de alte două ori vicecampioană și am ajuns în fazele superioare ale cupelor europene. A fost ultimul meu meci pentru că am decis să mă retrag și nu mai există cale de întoarcere. Mi-am ales o altă cale în viață și de la 1 iunie mă voi retrage din handbalul românesc", a declarat oficialul HCM Constanța.