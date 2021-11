Handbal / George Buricea: „Viaţa e plină de surprize! Voi debuta ca antrenor principal mai repede decât credeam”

George Buricea va conduce pe HC Dobrogea Sud la meciul de campionat cu CSM Focșani, programat joi, 18 noiembrie, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor din Constanţa. Va fi, practic, debutul său ca antrenor principal, post pe care și l-a asumat în urma plecării neașteptate a lui Djordje Cirkovic. Buricea a fost secundul lui Cirkovic în ultimele trei sezoane.„Plecarea lui Ciro este neașteptată. Nu vreau să intru în detalii, a fost decizia lui și o respect. A vrut să fie aproape de familie. Mai avea contract cu noi, dar a renunțat. Ne-a rugat să rupem contractul ca să plece și i-am respectat decizia.Se pare că viața e plină de surprize și voi debuta ca antrenor principal mai repede decât credeam. Nu va fi ușor, pentru că sunt la început. Dar cunosc jucătorii foarte bine, cu mulți dintre ei am fost și coechipier. Am mare încredere în echipa mea”, a declarat, pentru site-ul oficial al clubului, George Buricea.Plecarea lui Cirkovic vine după numai 15 meciuri și un bilanț foarte bun: 12 victorii, un egal și două înfrângeri. Echipa este pe locul doi în clasamentul Ligii Naţionale, după 10 etape.Buricea a condus ultimul antrenament al „delfinilor” înainte de meciul cu CSM Focșani. Vrâncenii vin la Constanța după un eșec neașteaptat pe teren propriu, 20-27 cu nou-promovata CSM Alexandria. Dar, atenție! Echipa antrenată de Dalibor Cutura a obținut şase victorii în acest campionat, iar în deplasare a câștigat la Timișoara, Buzău și Vaslui și a scos un egal la Baia Mare.„Va fi un meci foarte greu, cu o echipă extraordinar de arțăgoasă, care are o apărare foarte incomodă. Toate meciurile cu ei au fost grele. Știm la ce să ne așteptăm. Suntem pregătiți. Jucăm acasă și trebuie neapărat să câștigăm cele trei puncte”, a adăugat Buricea.Foto: Handbal Club Dobrogea Sud