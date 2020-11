Handbal / Focar de infecţie cu virusul Covid-19. 20 de cazuri la o singură echipă!

Focar de infectare cu virusul Covid-19 la CS Gloria Bistriţa-Năsăud. Gruparea ardeleană a anunţat, miercuri seara, că în urma testării la Covid-19 a întregii delegaţii care a participat la turneul de la Sfântu Gheorghe, din Liga Naţională, s-au înregistrat 20 de cazuri pozitive.







„De ce ne-a fost frică nu am scăpat. Deşi au fost respectate toate regulile de prevenţie şi am făcut toate demersurile necesare pentru a proteja echipa, din păcate, la testul Covid-19 efectuat, miercuri, de întreaga delegaţie participantă la turneul de la Sfântu Gheorghe, unde am disputat patru meciuri în şase zile, avem rezultate pozitive.

Este vorba despre 20 de cazuri, două rezultate incerte şi alte trei negative”, se arată în comunicatul semnat de directorul Vasile Eugen Cosma.







Handbalistele sunt sub atentă observaţie şi au asigurate toate condiţiile necesare pentru a trece peste această situaţie dificilă.