Handbal feminin: "Universitarele" au cedat! CSU Neptun, la un pas de retragerea din campionat

O a doua echipă din Constanța este pe cale de desființare! Astăzi, jucătoarele de la CSU Neptun au venit la antrenament și au purtat o discuție cu antrenorul Ion Crăciun. Sportivele nu și-au mai primit banii de trei luni. În urma dicuției, s-a luat decizia ca în această seară, după meciul HCM Constanța - CSU Suceava, CSU Neptun să susțină o conferință de presă.„Vrem să ne retragem din campionat. Au venit la antrenament, am avut o discuție, mi-au zis ca au probleme mari, financiare. Ne-am săturat de promisiuni. Se pare că retragerea echipei de rugby a creat un precedent și se pare că sportul de echipă nu mai are prea multe șanse în Constanța”, a declarat pentru „Cuget Liber”, antrenorul Ion Crăciun.Pe lângă probleme financiare, tehnicianul acuză și un mod de arbitraj, care a defavorizat echipa, în multe dintre meciurile din acest sezon, și pe care l-a întâlnit încă odată la ultimul meci disputat la Cluj.„La Cluj nu am avut nicio șansă, din cauza arbitrilor și nu este primul caz de acest fel. Au fost foarte multe cazuri și fetele nu mai vor să joace în regia dictată de alții. Eu nu accept să se desființeze echipa! Eu nu vreau să se întâmple. O să mai am o discuție cu fetele sa le motivez. Am reușit asta vară când a fost mai greu și ne desființăm, acum, când suntem aproape de o cupă europeană”, a mai adăugat antrenorul constănțean.