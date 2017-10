Handbal feminin / HCM Baia Mare, înfrângere în sferturile Ligii Campionilor

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

HCM Baia Mare a fost învinsă, sâmbătă, de echipa muntenegreană Buducnost Podgorica, cu scorul de 29-24 (17-10), în prima manșă a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor la handbal feminin, transmite Agerpres.Buducnost, deținătoarea trofeului, a făcut un pas uriaș către turneul Final Four de la Budapesta, în urma acestui succes, conturat pe finalul partidei.Formația oaspete, cu internaționala română Cristina Neagu în formă (8 goluri), a condus aproape tot meciul, diferența maximă fiind de opt goluri. După un început destul de echilibrat, Buducnost s-a desprins prima oară la două goluri în min. 7, 2-4. HCM a înscris pentru 3-4 (8), dar apoi a urmat o perioadă slabă a vicecampioanei României, care nu a marcat circa zece minute și a încasat șase goluri, scorul devenind 3-10 (19). Oaspetele au avut pentru prima oară opt goluri în plus în min. 25, 6-14, iar la pauză avantajul era de șapte goluri, 10-17.HCM a avut o revenire formidabilă în repriza secundă, a recuperat gol cu gol și s-a apropiat la 24-25 (51), dar apoi nu a mai reușit să mențină ritmul. Buducnost a mai marcat de patru ori până la final, iar HCM nu a mai înscris, scorul final fiind de 29-24 pentru vizitatoare.Echipa din Baia Mare nu a avut patru piese de bază în acest meci, Paula Ungureanu, Melinda Geiger, Adriana Nechita și Gabriella Szucs.Au evoluat echipele:HCM Baia Mare: Ionica Munteanu - Alexandra Do Nascimento (1 gol), Ana-Maria Tănăsie, Allison Pineau (7), Lois Abbingh (4), Gabriela Perianu (3), Valentina Ardean Elisei (1), Katarina Jezic (2), Luciana Marin, Timea Tătar (2), Patricia Vizitiu (4). Antrenor: Aurelian Roșca.Buducnost: Marta Zderic, Ljubica Nenezic - Radmila Petrovic (7), Cristina Neagu (8), Djurdjina Jaukovic, Katarina Bulatovic (3), Ema Ramusovic, Dragana Cvijic (4), Majda Mehmedovic (5), Biljana Pavicevic, Kinga Achruk (1), Milena Raicevic (1). Antrenor: Dragan Adzic.Arbitrii croațiDalibor Jurinovic și Marko Mrvica au favorizat în mai multe rânduri echipa oaspete. Delegat EHF a fost austriacul Edeltraut Berthold, iar observator pentru arbitri a fost slovenul Janko Pozeznik.Manșa a doua a sferturilor de finală va avea loc pe 10 aprilie, la Podgorica.