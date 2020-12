Handbal, EURO / Yuliya Dumanska: „Important este să nu mai repetăm greşelile făcute”

Unul dintre motivele pentru care România a ţinut aproape, timp de 45 de minute, de Norvegia pe tabela de marcaj în ultimul meci din grupele preliminare ale Campionatului European din Danemarca a fost evoluția portarilor Denisa Dedu și Yuliya Dumanska.







„Echipa României a arătat cum crește de la meci la meci. Noi am încercat să facem un meci cât se poate de bun, să ne completăm. Din păcate, am pierdut. Norvegia a făcut mai puține greșeli, dar noi am arătat că suntem o echipă, că suntem luptătoare și cu siguranță vom lupta și în grupa principală”, a declarat, pentru frh.ro, Yuliya Dumanska.







Născută în Ucraina, sportiva de 24 de ani crede că la acest Campionat European orice se poate întâmpla.

„Trebuie să luăm fiecare meci pas cu pas, să ne concentrăm pe echipa Croației, pentru că deja știm că vom juca cu ele. Le cunosc pe croate, vor fi meciuri interesante în grupa principală, toată lumea se va lupta pentru puncte ca să meargă mai departe. Am încredere în echipa României că vom lupta și vom crește de la meci la meci. Mi-aș fi dorit să mergem în grupa principală cu puncte, dar important este să nu mai repetăm greșelile pe care le-am făcut”, a mai spus Dumanska.







XXX







Naţionala feminină de handbal a României a fost învinsă, scor 20-28 (13-13), de reprezentativa Norvegiei, luni seară, la Kolding, în ultimul său meci din Grupa D a Campionatului European din Danemarca.

În ciuda acestui eşec, România s-a calificat în Grupa principală II, alături de Norvegia şi Germania.