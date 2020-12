Handbal, EURO / Denisa Dedu: „Am arătat că echipa are valoare”

Unul dintre motivele pentru care România a ţinut aproape, timp de 45 de minute, de Norvegia pe tabela de marcaj în ultimul meci din grupele preliminare ale Campionatului European din Danemarca a fost evoluția portarilor Denisa Dedu și Yuliya Dumanska.







„Consider că mare parte a jocului ne-am bătut de la egal la egal cu echipa Norvegiei. Ne-am luptat, am arătat că echipa are valoare și că poate. Din păcate, nu am reușit să rezistăm până la sfârșit. Diferența e un pic nedreaptă pe tabelă față de cum s-a jucat”, a declarat, pentru frh.ro, Denisa Dedu, aflată într-o formă de zile mari în meciul cu Norvegia.







Chiar dacă cuvântul „contraatac” pare să fie sinonim cu „Norvegia”, Denisa Dedu crede că România a pus destule probleme echipei antrenate în ultimii 11 ani de islandezul Thorir Hergeirsson.







„Nu ne-a fost teamă, am arătat că putem să conducem și să câștigăm, dar așa cum toți știm, Norvegia are un atu: contraatacul și fazele rapide. Prin asta s-a făcut diferența și au reușit să se desprindă”, a explicat Denisa Dedu.







XXX







Naţionala feminină de handbal a României a fost învinsă, scor 20-28 (13-13), de reprezentativa Norvegiei, luni seară, la Kolding, în ultimul său meci din Grupa D a Campionatului European din Danemarca.

În ciuda acestui eşec, România s-a calificat în Grupa principală II, alături de Norvegia şi Germania.