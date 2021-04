Handbal / CSM Alexandria a promovat, în premieră, în Liga Naţională

Turneul final al Diviziei A la handbal masculin desfășurat la Sfântu Gheorghe s-a încheiat, iar CSM Alexandria a promovat în Liga Naţională.„Este pentru prima data în istoria orașului Alexandria și a județului Teleorman când o echipă de handbal promovează în prima ligă. Faptul că vom juca în premiera în Liga Naţională este o mândrie atât pentru club, cât și pentru autoritățile locale care ne susțin.Pentru mine personal este o mare realizare ca și antrenor. Am creat acest lot de jucători în timp, am avut încredere din partea conducerii și am beneficiat de continuitate.Pentru a evolua în Liga Naţională, avem nevoie și de alți jucători care vor completa nucleul existent în acest moment. În funcție de buget, vom face și achiziții de jucători. Un lucru important îl reprezintă seriozitatea clubului privind plata salariilor la timp în fiecare luna fără nicio întârziere.În acest an competițional, mai avem de jucat meci sau meciuri în Cupa României, după care ne vom pregăti lotul pentru sezonul viitor. Obiectivul pentru acest an a fost realizat. Momentan, nu am stabilit un obiectiv pentru anul viitor”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Handbal, antrenorul CSM Alexandria, Liviu Candidatu.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Municipal Alexandria