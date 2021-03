Handbal / Crina Pintea: „Trebuie să dăm tot ce-i mai bun în meciul cu Muntenegru”

Pivotul naţionalei feminine de handbal a României Crina Pintea a declarat, la conferinţa de presă organizată după meciul cu Norvegia, că, în ciuda înfrângerii, tricolorele s-au luptat pentru victorie contra nordicelor, iar duelul cu Muntenegru va fi unul pe viaţă şi pe moarte.







„Sunt mândră de echipa asta, chiar ne-am luptat. Indiferent cum arată rezultatul pe tabelă, am fost o echipă și cred foarte mult că vom face un joc bun în al doilea meci. Acum trebuie să ne odihnim, să ne liniștim, pentru că nu avem timp să stăm să plângem după ce s-a întâmplat. Trebuie să ne revenim si să luptăm, pentru că noi mai avem o șansă”, a declarat Crina Pintea.







„Meciul cu Muntenegru va fi greu, știam de când am venit la turneul acesta că n-o să fie absolut deloc ușor. Dar luptăm, pentru că de asta am venit aici. Chiar dacă e scorul cum e, am luptat și ne-am uitat una în ochii celeilalte și s-a văzut că ne-am dorit victoria. Nu s-a întâmplat lucrul acesta, așa se întâmplă în sport, important e să ne odihnim și să dăm tot ce avem mai bun și să ne jucăm șansa”, a adăugat pivotul naţionalei.







România a fost învinsă de Norvegia, scor 24-29, în prima partidă a turneului preolimpic de la Podgorica.

Partida decisivă România - Muntenegru se joacă duminică, 21 martie, de la ora 17.00, fiind transmisă în direct la Prima TV. Pentru a se califica la Jocurile Olimpice de la Tokyo, România trebuie să se impună la o diferenţă de şase goluri (sau minim cinci goluri, marcând însă cel puţin 30 de goluri).