Handbal / Alisia Boiciuc, experienţă de vis în programul EHF „Respect Your Talent - Class of 2021”

Tânăra handbalistă română Alisia Boiciuc, de la CNOPJ Baia Mare, s-a întors de la Viena, de la programul EHF „Respect Your Talent - Class of 2021”, unde, timp de trei zile, cele mai talentate jucătoare tinere din Europa au aflat multe dintre detaliile care construiesc cariera unei jucătoare profesioniste, dincolo de munca grea de pe teren.„Mă bucur că am putut să particip la acest eveniment și să cunosc unele dintre cele mai bune handbaliste. Am putut să învăț despre anti-doping, social-media, cum să îmi aleg un impresar care îmi vrea binele, cum să dau un interviu corect și multe altele”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Române de Handbal, Alisia Boiciuc.Alisia Boiciuc este componentă a naționalei de tineret a României, pentru care a debutat în meciurile câștigate cu Spania, la sfârșitul lui noiembrie.Foto: Facebook / FRH - Federaţia Română de Handbal