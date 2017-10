Halep & Co. se pregătesc de duelul cu Spania

Week-end-ul acesta, pe terenul din Arena Patinoarului „Dunărea” din Galați, echipele feminine de tenis ale României și Spaniei vor disputa meciurile din turul I, Grupa Mondială II - Fed Cup. Ambele formații au început deja antrenamentele. După prima ședință de pregătire, constănțeanca Simona Halep (nr. 3 WTA) a declarat, citată de Agerpres: „Nu pot să mă pronunț încă în ceea ce privește suprafața de joc, am făcut doar un antrenament până acum. Mă bucur că voi juca acasă, e un sentiment plăcut să ai publicul alături. Știu că nu poate veni Navarro pentru Spania, dar tot e o echipă puternică. Cu Muguruza am mai jucat și știu că e o jucătoare valoroasă, cu cealaltă n-am mai jucat până acum, deci va fi ceva nou”.Din echipa României mai fac parte: Irina Begu (34 WTA), Monica Niculescu (57 WTA) și Alexandra Dulgheru (95 WTA) și căpitanul-nejucător Alina Cercel-Tecșor.Jucătoarele române l-au invitat pe președintele țării la ceremonia de des-chidere și la meciuri. „Pentru mine vor fi emoții... Îl așteptăm cu mare drag și sper să iasă bine, să se bucure și el de noi”, a adăugat Simona.Delegația Spaniei este formată din: Garbine Muzuruza (24 WTA), Silvia Soler-Espinosa (67 WTA), Lara Arruabarena (86 WTA) și Anabel Medina Garrigues (499 WTA) și căpitanul nejucător Conchita Martinez.v v vSimona Halep s-a alăturat campaniei Selfie For Life, derulată de Asociația Fight for Life Charity, care are ca scop strângerea de fonduri pentru salvarea copiilor bolnavi de cancer din România. Astfel, jucătoarea de tenis răspunde unei provocări lansate de clubul de fotbal Steaua.„Acum am auzit pentru prima dată de provocarea steliștilor. O să fac acest selfie pentru copii. Știu că este foarte important, mă emoționează mereu acest lucru când copiii sunt bolnavi și bolile în general. O să și donez pentru că acum am și posibilitatea și sper să-i ajute pe copiii care au nevoie de această donație”, a menționat Halep, citată de Agerpres.