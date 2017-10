Halep - Garcia, finala de la Beijing, duminică dimineață

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Meciul dintre Simona Halep, cap de serie numărul 2, și sportiva franceză Caroline Garcia, locul 15 WTA și cap de serie numărul 9, se va disputa, duminică, nu înainte de ora 11:30, în finala China Open. Înaintea acestei partide, pe arena centrală, vor avea loc finalele la dublu feminin și dublu masculin.Simona Halep și-a asigurat locul 1 în clasamentul WTA, începând de luni, după victoria cu Jelena Ostapenko cu 6-2, 6-4, însă mai are un obstacol de trecut în această săptămână: va juca duminică, în direct la Digi Sport 2, finala de la Beijing contra franțuzoaicei Caroline Garcia.Garcia s-a calificat în finala turneului din China după ce a trecut în două seturi, 6-3, 7-5, de cehoaica Petra Kvitova.Jucătoarea din Franța a obținut a zecea victorie consecutivă și a mai făcut un pas pentru calificarea la Turneul Campioanelor din Singapore (22-29 octombrie).Românca va lupta pentru al patrulea trofeu Premier Mandatory din carieră contra unei jucătoare aflate în fața celei mai importante finale din carieră, scrie digisport.ro.Simona Halep are 15 trofee WTA în carieră, cele mai importante fiind triumfurile de la Indian Wells(2015) și Madrid (2016 si 2017), de la turnee de categorie Premier Mandatory.Caroline Garcia se afla înaintea Open-ului Chinei pe locul 15 în clasamentul WTA și este într-o perioadă excelentă, după ce a câștigat săptămâna trecută turneul Premier 5 de la Wuhan. Garcia mai avea trei trofee în carieră, toate însă în turnee de categorie International: Bogota (2014), Strasbourg și Mallorca (2016).Halep a câștigat ambele dueluri directe de până acum cu jucătoarea în vârstă de 23 de ani. În 2016, la Sydney, a învins-o în optimile turneului de la Sydney pe franțuzoaică în trei seturi, 6-4, 2-6, 6-1, iar în acest an, la Toronto, s-a impus categoric în sferturile de finală, cu 6-4, 6-2.