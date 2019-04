Halep, după înfrângere: Nu am fost pregătită, nu am simţit mingea şi mi-am pierdut concentrarea

Halep, după înfrângere: Nu am fost pregătită, nu am simțit mingea și mi-am pierdut concentrarea







"Am încercat totul pentru a fi pregătită să joc acest meci. Nu caut scuze. Doar explic ce s-a întâmplat. Nu am fost pregătită și am jucat greșit. Nu am simțit mingea deloc. Am jucat ok până la 4-3, dar apoi am ieșit din joc. Nu știu de ce. Mi-am pierdut concentrarea. Ea a fost mai bună, mai bine pregătită, a fost gata să joace și să câștige meciul. Eu nu am fost", a declarat Halep, la conferința de presă, potrivit WTA Insider.



Simona Halep, locul I WTA, a fost învinsă, sâmbătă, cu scorul de 6-3, 6-0, în 63 de minute, de jucătoarea japoneză Naomi Osaka, locul 44 WTA, în semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells.





Simona Halep, locul I WTA, a declarat, după înfrângerea suferită în semifinalele turneului de la Indian Wells, că nu a fost pregătită pentru partida cu Naomi Osaka și că și-a pierdut concentrarea în mod inexplicabil, de la scorul de 3-4.