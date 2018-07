Haideţi la baschet! CS Phoenix Constanţa organizează noi selecţii

Haideți la baschet! CS Phoenix Constanța organizează noi selecții

Clubul Sportiv Phoenix Constanța își mărește baza de selecție a sportivilor în vederea participării la Campionatele Naționale de Baschet Under 18, Under 16, Under 15, Under 13, Under 12 (Mini-baschet), Under 10 (baby baschet) sezonul 2018-2019.