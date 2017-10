Hai, Simonaaaa!!! Întreaga Românie ţine pumnii campioanei din Constanţa

Hai, Simonaaaa!!! Întreaga Românie ține pumnii campioanei din Constanța

La prima vedere, o partidă facilă pentru Simona Halep. În analiză, meciul va fi mai greu decât s-ar aștepta cei mai încrezători fani ai Simonei.La doar 20 de ani, Jelena Ostapenko a avut un turneu foarte bun, în care le-a înșirat, rând pe rând, pe Laura Chirico, Monica Puig, Lesia Tsurenko, Samantha Stosur, Caroline Wozniacki și Timea Bacsinszky.De asemenea, a uimit pe toată lumea datorită numărului foarte mare de lovituri câștigătoare reușite, 245, cele mai multe din întregul turneu de la Roland Garros, peste Andy Murray (174), Stanislas Wawrinka (166), Rafael Nadal (118).Ostapenko are și un serviciu foarte puternic, datorită căruia a reușit 18 ași în acest turneu, fiind pe locul trei în concursul feminin. Este extrem de agresivă, caută să scurteze punctele, iar acest lucru poate fi în avantajul Simonei Halep, jucătoarea din Letonia fiind pe locul doi în ierarhia dublelor greșeli (25).După accederea în finală, Simona Halep și-a asigurat locul 2 WTA, însă nu are de gând să se mulțumească doar cu atât. Dacă o învinge pe Ostapenko, Halep va obține primul titlu de Grand Slam și devine lideră WTA. În urmă cu trei ani, Halep pierdea finala de la Roland Garros, în fața rusoaicei Maria Sharapova, scor 4-6, 7-6 (5), 4-6.„Sunt o altă jucătoare față de acum trei ani. Mi-am schimbat jocul, este mai puternic, mai inteligent. Este extraordinar să revin după trei ani într-o finală. Mă simt altfel, am mai multă experiență, sunt bucuroasă, dar nu atât de emoționată ca atunci. Sunt doar foarte nerăbdătoare să joc finala, deoarece mă simt foarte bine”, a declarat Halep.Meciul va fi transmis în direct, pe Eurosport, dar și pe PRO TV.