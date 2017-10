Hagi şi Popescu, discuţii pentru preluarea Deltei Tulcea

Hagi și Popescu, discuții pentru preluarea Deltei Tulcea

Primarul municipiului Tulcea, Constantin Hogea, a declarat că a purtat o serie de discuții cu foștii internaționali români Gheorghe Hagi și Gică Popescu, pentru preluarea echipei de fotbal Delta Tulcea. „Am discutat, în ultima perioadă, cu nume grele din fotbalul românesc, Gică Popescu, Gheorghe Hagi, dar toți au spus că nu este un moment propice pentru a investi în fotbal”, a spus Hogea, în timpul ședinței Consiliului Local. Declarația sa a fost făcută în contextul în care unii consilieri locali s-au arătat nemulțumiți, din cauza fondurilor alocate pentru acest an echipei Delta. „Solicitarea clubului a fost de circa 45 de miliarde de lei vechi, din care nu am alocat decât 30 de miliarde și speram ca și Consiliul Județean să susțină financiar echipa în continuare. Noi am rămas în structură și vom continua să susținem echipa”, a mai spus edilul-șef al municipiului Tulcea.