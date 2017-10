Hagi şi-a împlinit visul! FC Viitorul, noua campioană a României la fotbal

Hagi și-a împlinit visul! FC Viitorul, noua campioană a României la fotbal

Înaintea partidei, de cum pășeai în incinta stadionului „Central” din Ovidiu, puteai simți presiunea în aer. Suporterii erau pregătiți de sărbătoare, însă în sinea lor exista o urmă îngrijorare. Firesc, atunci CFR a venit la Constanța fără câțiva jucători de bază, însă acest lucru nu s-a simțit pe teren. De partea cealaltă, Hagi era un butoi de pulbere, iar jucătorii, mai încordați ca niciodată. Pe fondul acestei crispări, ardelenii îi surprind pe constănțeni, francezul Omrani, Deac și Nouvier trecând, rând pe rând, pe lângă deschiderea scorului.Hagi simte că echipa nu merge și, după o primă repriză albă, decide să mute primul. Intră Florinel Coman în locul unui Vlad Morar haotic. Efectul nu se vede rapid, iar CFR mai ratează o ocazie monumentală prin același Omrani. Viitorul ripostează prin două ocazii la fel de mari, irosite de Kevin Boli și Carlo Casap. Exasperat, Hagi face ultimele două mutări, dovedite, în final, extrem de inspirate. Intră Gabriel Iancu în locul lui Neluț Roșu, iar Sorin Rădoi îl înlocuiește pe Sebastian Mladen. Jocul se schimbă, Florinel Coman ia o acțiune pe cont propriu, intră în careu și este agățat de Ionuț Larie. Arbitrul George Găman acordă lovitură de pedeapsă, în uralele celor 5.000 de spectatori aflați în tribune. Iancu își asumă responsabilitatea și marchează cel mai important gol din cariera sa. Fluierul de final dă semnalul izbăvirii. Jucătorii încing hora bucuriei, acompaniați de sutele de suporteri ce au invadat terenul. Hagi face turul de onoare, ca pe timpuri, când era considerat „sultanul” Galatei.Scena s-a montat, se fac ultimele pregătiri. Aduceți trofeul, visul s-a împlinit! Gheorghe Hagi și FC Viitorul scriu un volum de succes, în istoria prăfuită a fotbalului românesc.„Cinci ani am ieșit campioni la juniori, iar acum suntem campioni și la seniori. Asta se întâmplă când ai un concept și o viziune sănătoasă legată de per-formanță. Mulțumesc tuturor celor care au fost la Viitorul în acești ani, pentru că toți ne-au ajutat să ajungem aici. Mi-am dorit această Academie la Constanța, sunt fericit că am creat o istorie frumoasă aici, la mine acasă, în județul unde m-am născut. E ceva fantastic. Am avut și șansă, recunosc, dar uleiul iese întot-deauna la suprafață. S-au unit niște planete și până la urmă am câștigat, pe merit. Am făcut un lucru incredibil, am intrat în istorie alături de cluburile cele mai mari din România și sunt mândru”, a declarat Hagi, la conferința de presă de după meci.Sărbătoarea s-a prelungit până la primele ore ale dimineții. Toți cei care au pus umărul la această performanță istorică au fost invitați la un local din centrul Constanței. Prilej excelent pentru jucători de a se destinde după toată această perioadă. Muzica și voia bună și-au făcut loc printre campioni, vioara întâi fiind neobositul Victor Rîmniceanu. Nici Hagi nu s-a dat la o parte. A făcut poze cu toată lumea, a dansat. Hagi respiră fotbal, trăiește pentru fotbal. Alături de el, au fost și foștii săi colegi și colaboratori, Gheorghe Popescu, Costel Gâlcă sau Nicolae Dică.Greul de abia acum începe. E dificil să ajungi sus, însă este infinit mai dificil să te menții acolo. În drumul către grupele Ligii Campionilor, Hagi nu face rabat de la filo-sofia sa de a forma o echipă competitivă cu jucători din propria academie sau de a „vâna” fotbaliști talentați și ieftini.„Vom vedea pe cine putem să luăm, nu avem posibilități foarte mari, dar vom încerca să luăm jucători foarte talentați care vor să vină la noi. Vor fi și plecări, și veniri, dar nu trebuie să slăbim vreun pic. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să fim modești, să formăm o echipă bună, trebuie să facem strategie pentru Champions League, să reprezentăm bine România. Nu am o problemă dacă pleacă acum Coman, Benzar, Dragoș Nedelcu, avem în spatele lor alții. Tinerii de la Academie or să vină, au jucat în Champions League la tineret. Vom vedea și unde vom juca în Europa. Important e că suntem acolo”, a declarat Hagi.