Meci amical: Galata - Ajax 0-0

Hagi s-a mutat în casă nouă

Echipa pregătită de Gică Hagi, Galatasaray Istanbul, a susținut, sâmbătă, la Istanbul, un meci amical cu Ajax Amsterdam, ocazie cu care a fost inaugurat noul stadion al Galatei, Turk Telekom, o arenă de 52.000 de locuri, cotată la cinci stele de UEFA. Partida, în care fostul jucător al lui CFR Cluj, Juan Emmanuel Culio, a fost în premieră titular la Galata, s-a încheiat la egalitate, 0-0. „Echipa mea a jucat bine. Sunt mulțumit. Și noi, și Ajax am avut ocazii mari, dar nu am reușit să înscriem. A fost un meci amical, am făcut multe schimbări. Noul stadion este minunat, iar suporterii creează o atmosferă fantastică. Trebuie să ne calificăm cel puțin în Europa League, dar pentru aceasta mai am nevoie de întăriri”, a declarat Hagi. Galatasaray (antrenor, Gheorghe Hagi): Ceylan - Kurtuluș (46 Mustafa Sarp), Cana, Servet Cetin ( 67 Semih), Hakan Balta (46 Insua) - Emre Colak (89 Cumhur), Sabri, Ayhan Akman (46 Baris Ozbek), Culio (57 Aydin Yilmaz) - Arda Turan (cpt.), Kazim Kazim (57 Anil Dilaver).