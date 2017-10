„Regele“, ținut sub presiune la Istanbul

Hagi: ori are rezultate, ori pleacă de la Galata!

Președintele clubului Galatasaray, Adnan Polat, a declarat că tehnicianul Gheorghe Hagi are responsabilitate deplină în ceea ce privește transferurile și că, în cazul în care nu vor veni succesele, el nu va rămâne la echipă, la fel ca și directorul sportiv Adnan Sezgin, informează presa turcă. „Adnan Sezgin își face sută la sută datoria. Nu face el transferurile. El merge la negocieri și, în ultima fază, vine să ne prezinte situația, iar noi îl întrebăm încă o dată pe antrenor și facem transferul. Galatasaray nu mai are secție de fotbal. Eu am cinci conducători, iar fiecare se ocupă de ceva. La fotbal, le-am dat toată responsabilitatea lui Sezgin și Hagi. Hagi are autoritate deplină în ceea ce privește transferurile. Dacă nu vin succesele, Hagi nu rămâne, și nici Sezgin. Dacă va obține succese, Hagi va continua, dacă nu, va pleca”, a spus Polat la postul Lig TV. Adnan Polat a adăugat însă că, în opinia sa, Gheorghe Hagi va reuși să facă o echipă performantă. „Echipa făcută de el în trecut a devenit campioană cu Gerets. În prezent, există 100 de fotbaliști care ne-au fost propuși de el și de alte persoane. Hagi îi cunoaște pe cei mai mulți dintre ei, iar în cazul celor pe care nu îi știe, se uită la DVD-uri cu ei”, a explicat oficialul turc. Potrivit cotidianului „Milliyet”, Gheorghe Hagi a declarat că adevărata sa echipă va fi văzută peste șase luni - un an.