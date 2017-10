Hagi, după înfrângerea cu Astra: "Voi miza pe tineri, nu mi-e frică să risc"

FC Viitorul Constanța a pierdut, sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-3, meciul cu liderul Astra Giurgiu, din etapa a VI-a a play-off-ului Ligii l la fotbal. Golurile Astrei au fost marcate de Boudjemaa (min. 19), Găman (min. 59 - penalty) și Alibec (min. 60), iar pentru Viitorul a marcat, la debut, atacantul de 18 ani Andrei Ciobanu (min. 82).„Știam că vom juca în compania unui adversar puternic, omogen și foarte speculativ. Din păcate, noi fiind o echipă tânără, am făcut greșeli care ne-au costat victoria, dar ne asumăm acest lucru”, a declarat, la final, managerul tehnic Gheorghe Hagi.Pe parcursul jocului, Hagi i-a introdus pe Florinel Coman, Andrei Ciobanu (născuți în 1998) și Ciprian Perju (născut în 1996).„Lucrurile pozitive sunt legate de evoluțiile celor tineri. Ciobanu a intrat și a marcat. Am înțeles că și golul lui Coman a fost valabil, dar se pare că arbitrii nu văd astfel de faze când vine vorba de noi. Suntem într-o continuă goană după jucători ambițioși, care vor să facă performanță și care-și doresc să joace pentru acest club”, a explicat Hagi.„Războiul” contra jucătorilor cu experiență și cu salarii mari continuă la Viitorul. Florin Cernat, Pecanha și Goulon au luat loc doar în tribune la meciul cu Astra, iar Filip a fost păstrat pe banca de rezerve.„Din păcate, iar nu m-am putut baza pe cei cu experiență, din diferite motive. Nu avem ce să facem decât să ne bazăm pe cei tineri. Sunt foarte mulți copii valoroși care își așteaptă rândul la prima echipă. Le voi da credit acestora, fiindcă nu mi-e frică să risc. Dacă o să mergem în Europa, o să încercăm să ne reprezentăm țara cu onoare. Vreau să mulțumesc suporte-rilor care au venit alături de noi la stadion, chiar dacă am fost învinși și de data aceasta”, a încheiat Gheorghe Hagi.