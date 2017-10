Hagi: "Am avut noroc de mentori şi antrenori!"

Hagi: "Am avut noroc de mentori și antrenori!"

Fost jucător la FC Farul, Sportul Studențesc, Steaua București, Real Madrid, Brescia, Barcelona și Galatasaray, Gheorghe Hagi a purtat un dialog mai aprins, de la distanță, cu fostul său coleg de la echipa națională, Cristian Dulca, actualmente selecționer al naționalei de tineret, motivul principal fiind modul în care acesta preferă să ignore o serie de jucători tineri, valoroși, trecuți prin mâinile sale. De asemenea, Hagi nu a uitat nici de importanța foștilor săi antrenori care l-au format ca om și l-au ajutat să progreseze ca sportiv.„Mi se pare inexplicabil cum jucători precum Bălașa, Mitriță, Manea sau Florin Tănase nu sunt convocați la echipa națională de tineret. De ce? Fiindcă au jucat la Academia lui Hagi. Mă bucură faptul că nu am prins aceste vremuri. Dacă le-aș fi prins, până la 23 de ani nu m-ați fi văzut la lotul mare. Am avut norocul de mentori și antrenori care m-au ajutat să cresc, să progresez, să ajung acolo sus. În afară de Nea Ioji (n.r. - Iosif Bukossy), care m-a luat sub aripa sa la Farul, Nea Mircea (n.r. - Mircea Lucescu) a fost cel mai inspirat și cel mai curajos. Aveam doar trei partide în prima ligă și m-a chemat la echipa națională. Un an am cărat mingile celor mari, dar acest lucru m-a ajutat să mă adaptez, să mă pregătesc alături de cei mai buni. În afară de Nea Ioji și Nea Mircea, toți ceilalți antrenori au profitat de talentul meu”, a conchis Gheorghe Hagi.v v vFC Viitorul s-a impus, luni seară, pe teren propriu, în fața celor de la Concordia Chiajna, cu scorul de 2-1, într-o partidă contând pentru etapa a Vll-a a Ligii l la fotbal. Golurile echipei constănțene au fost marcate de Aurelian Chițu (min. 46 și 72), iar pentru ilfoveni a punctat Marius Pena (min. 90).La finalul partidei, managerul tehnic al gazdelor, Gheorghe Hagi, a declarat că aceste trei puncte sunt o gură de oxigen pentru formația sa, aflată prima sub linia play-off-ului, cu 10 puncte.„Aveam foarte mare nevoie de victorie. În ultimul timp, ne-au lipsit jucătorii care să facă diferența în ultimii 30 de metri. Mă bucur că astăzi a fost rândul lui Chițu să își arate calitățile”, a spus Hagi.