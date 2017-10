Pentru proiectele Academiei de Fotbal

Hagi a primit o plachetă de la Mircea Sandu

Mircea Sandu, președintele Federației Române de Fotbal, a venit ieri dimineață la Constanța, pentru a-i oferi lui Gică Hagi o plachetă din partea FRF ca semn de apreciere pentru activitatea și proiectele Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”. „Nașul” i-a înmânat placheta „Regelui” la stadionul „Farul”, pe gazon, înaintea începerii partidei Academia Ferenc Puskas - Dinamo Kiev de la turneul „Cupa Stelelor Estului”. „Apreciez foarte mult proiectele lui Gică Hagi. Am ținut să fiu prezent astăzi (n.r. - ieri) la Constanța, pentru a-i aduce, în semn de mulțumire din partea mea și a FRF, o mică plachetă, care să însemne recunoașterea activității și a investiției pe care a început-o. Turneele pe care Gică vrea să le organizeze anual sunt un câștig imens pentru fotbalul românesc. În mod cert, și noi vom demara un turneu similar, probabil cu echipa națională de 17 ani, pe care-l vom muta în diverse zone ale țării. Pentru Gică, e un început frumos, dar va fi greu. Eu sunt sigur însă că inteligența și capacitatea pe care le are îl vor conduce la reușită”, a declarat „Nașul”. „Îi mulțumesc că a venit să ne viziteze și să vadă ce facem aici, la Constanța. Așa cum am promis, vrem să aducem un plus fotbalului românesc. Scopul nostru e să-i ajutăm pe copii să crească, iar acest lucru îl pot face doar dacă au competiții foarte multe. Tot ce facem e pentru a-l dezvolta pe copil ca să ajungă mare fotbalist”, a spus și Hagi. La stadionul „Farul” a venit ieri și Ovidiu Stângă, selecționerul echipei naționale U-18 a României. „Să sperăm că viitorul fotbalului românesc se va baza și pe ce a început Hagi la Constanța. Deja avem la echipele naționale de juniori, cele mici în special, jucători foarte mulți de la Academia Hagi, așa cum am avut și de la Gică Popescu. Această inițiativă trebuie să devină un exemplu și pentru cluburi. Echipele mari din România trebuie să-și creeze propriile academii, pentru a-și promova propriii jucători” Mircea Sandu, președintele FRF