"Guvernul trebuie să finanţeze toate academiile de sport din ţară"

Gheorghe Hagi:

"Guvernul trebuie să finanțeze toate academiile de sport din țară"

Ştire online publicată Vineri, 08 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) și Institutul Aspen au lansat, ieri, proiectul „Joacă pentru viață”, care are ca scop principal dezvoltarea abilităților fundamentale de mișcare ale copiilor din România, cu vârste cuprinse între 5 și 12 ani.Președintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat în cadrul evenimentului că, deși se adresează copiilor, proiectul vine în susținerea performanței prin lărgirea bazei de selecție.„Astăzi, am semnat un protocol cu Institutul Aspen, valabil pe următorii doi ani. Este extrem de important să oferim copiilor noștri șansa să crească sănătos. Iar un proiect cum este «Joacă pentru viață» vine oarecum și în susținerea performanței. Asta pentru că performanța nu poate apărea fără o bază de selecție”, a spus Covaliu, citat de Agerpres.Invitat la evenimentul de la Casa Olimpică, Gheorghe Hagi, în prezent antrenor și proprietar al clubului FC Viitorul, a declarat: „Este nevoie de astfel de proiecte prin care România să înțeleagă faptul că trebuie să investim în copii. Sportul înseamnă în primul rând să ieși afară și să faci mișcare, nu să stai în fața calculatorului sau televizorului. Trebuie să investim cât mai devreme în copii, să le dăm posibilitatea să facă sport. Pentru că sportul trebuie să devină o prioritate. Eu am investit în viitor la clubul meu, trebuie luat totul cât mai devreme pentru că este nevoie de timp și multă muncă. Din punctul meu de vedere, Guvernul trebuie să finanțeze toate academiile de sport din țară. Fiecare proiect de acest fel trebuie susținut financiar”.